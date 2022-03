FC Porto arranca preparação para o Bessa com treino ligeiro

O FC Porto regressou ao trabalho, esta sexta-feira, para preparar o jogo com o Boavista, a contar para a jornada 27 do campeonato.

A equipa portista, que esteve retida em Lyon e só regressou pelas 16h30, pelo que tem apenas um total de 52 horas até ao dérbi do Bessa, realizou treino simples no Estádio do Dragão.

Manafá, que efetuou tratamento, e Bruno Costa, que contraiu uma lesão muscular na coxa direita diante do Lyon, não treinaram.

O FC Porto defronta o Boavista no domingo, às 20h45, no Estádio Bessa. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.