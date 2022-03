Bruno Costa sem lesão grave

Bruno Costa saiu lesionado do jogo entre Lyon e FC Porto, mas está afastado o cenário de lesão grave.

De acordo com uma nota do clube portista, o médio sofreu apenas um desconforto muscular na coxa direita, motivo da substituição aos 56 minutos por João Mário. O médio será reavaliado pelo departamento médico do Porto esta sexta-feira.

Bruno Costa, de 24 anos, é médio, mas tem sido também utilizado no lado direito da defesa como alternativa a João Mário, depois da grave lesão de Wilson Manafá, que o afasta pelo que resta da época.

O FC Porto empatou em casa do Lyon, a um golo, resultado que atira os dragões para fora da Liga Europa.