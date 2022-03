Sérgio Conceição. “Não merecíamos ser eliminados”

O treinador do FC Porto considera que a sua equipa não merecia ser eliminada da Liga Europa.

“Tenho de dar os parabéns aos jogadores porque eles interpretaram a estratégia na perfeição e, por aquilo que foi o jogo, merecíamos ter ido a prolongamento”, disse Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões acrescenta: “Não merecíamos ser eliminados nos 90 minutos, falei com o grupo, dei os parabéns aos jogadores, não sou muito destes elogios porque os eles têm de ser determinados e ambiciosos”.

Conceição aproveitou para explicar as muitas alterações no onze: “Achei que quem entrou de início neste jogo dava-me totais garantias para ganhar. Alguns jogadores têm mais minutos, estivemos muito abaixo do que podemos fazer no Dragão e hoje, com jogadores menos utilizados, fizemos jogo competente”.

O técnico dos azuis e bancos considera que “todas as equipas na Liga Europa estavam à mercê do FC Porto porque estamos habituados a estar na Liga dos Campeões, esse é o nosso lugar e é a pensar nesse lugar que vamos pensar já no jogo do Bessa para mantermos a distância do segundo classificado”.

Sérgio Conceição reafirma: “O campeonato é o nosso grande objetivo”.

O FC Porto empatou 1-1 em Lyon e caiu da Liga Europa, após a derrota no Dragão por 1-0.