Reação dos jogadores. “Eliminação custa a digerir”

Pepê

“Trocava o meu golo pelo apuramento, sem dúvida. Infelizmente pecámos em alguns momentos do jogo, mas a equipa entregou-se ao máximo. Temos de levantar a cabeça e pensar no campeonato. O nosso foco era apenas este jogo, temos um plantel com muita qualidade e, independentemente de quem joga, dá sempre o máximo por esta camisola. Infelizmente não foi o suficiente”

Grujic

“O FC Porto mostrou que joga bem na Europa, apesar da saída de prova. O sorteio podia ter sido melhor, pois o Lyon é uma boa equipa. O objetivo era o título, mas, desta vez, não deu, o FC Porto tem que se concentrar agora no objetivo de ser campeão nacional. Todos os jogos são importantes, este foi num momento crucial da época, mas o FC Porto está sempre preparado e não fugimos da nossa responsabilidade. Tivemos algumas oportunidades na segunda parte para marcar e a eliminação custa a digerir. Há a realçar que o Lyon é uma equipa rápida e forte”

O FC Porto empatou 1-1 em Lyon e é eliminado da Liga Europa depois da derrota 1-0 no Dragão.