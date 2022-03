Pepe e Wendell voltam aos convocados do FC Porto para Lyon

Pepe e Wendell são os dois destaques da convocatória do FC Porto para a visita ao Lyon, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O central, que se lesionou no primeiro jogo, devido a um choque de cabeças com Lucas Paquetá, falhou a receção ao Tondela, no domingo. O lateral foi arredado dos últimos três jogos europeus devido a castigo.

Estão os dois de volta, mas o FC Porto perde um elemento importante: Otávio não viaja para Lyon, por acumulação de cartões amarelos. Também ficam em terra Marcano, por opção, e o lesionado Manafá.

O Lyon-FC Porto está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Parque Olympique Lyonnais. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de 23 convocados do FC Porto:



Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín, Cláudio Ramos;



Defesas: João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Mbemba, Rúben Semedo, Wendell, Zaidu;

Médios: Uribe, Vitinha, Bruno Costa, Eustáquio, Grujic, Fábio Vieira;

Avançados: Pepê, Francisco Conceição, Gonçalo Borges, Galeno, Taremi, Evanilson e Toni Martínez.