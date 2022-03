Grémio confirma que FC Porto já não está em dívida por Pepê

O presidente do Grémio confirmou, esta quarta-feira, que o FC Porto já não está em dívida pela contratação de Pepê.

"Quitou na FIFA", afirmou Romildo Bolzan, citado pelo portal brasileiro "GZH".



A FIFA terá obrigado o FC Porto a pagar cerca de 2,5 milhões de euros, que ainda devia ao Grémio. O clube brasileiro já tinha enviado o caso para a FIFA no final do ano passado e o organismo determinou que os dragões teriam de pagar a verba até ao final do mês de março.

De acordo com o "Globoesporte", o valor referia-se à terceira das cinco parcelas do valor da transferência de 15 milhões de euros, mais uma multa e juros pelo atraso.

Pepê, de 25 anos, está na sua primeira época no FC Porto e soma cinco golos e uma assistência em 31 jogos disputados. O Grémio reserva 12,5% de uma futura mais-valia de uma transferência do extremo.