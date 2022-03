Daniel Ramos: "Galeno está a encontrar o seu espaço no FC Porto"

Daniel Ramos, que treinou Wanderson Galeno no Rio Ave, acredita que o brasileiro está a crescer e tem qualidade para se impor no FC Porto.

Galeno agitou com o jogo diante do Tondela, com um golo e duas assistências em apenas 20 minutos, e exibiu as qualidades que levaram o FC Porto a investir nove milhões de euros na sua contratação.

Em entrevista a Bola Branca, Daniel Ramos salienta que Galeno "tem qualidade para continuar a realizar grandes exibições" e cada vez menos desaparece do jogo - algo em que, contudo, "ainda tem para evoluir".

"No FC Porto, é natural que, no início, não seja tão fácil. Um jogador como Luis Díaz não dá para substituir, mas o Galeno está a encontrar o seu espaço. Por vezes um bocadinho mais intermitente, porque ainda precisa de acreditar mais nas suas capacidades e tirar proveito das suas características, mas é um jogador promissor e com capacidade para se impor no futebol português", refere o antigo treinador do Rio Ave.

Daniel Ramos assinala que Galeno está a conseguir responder à exigência de jogar no FC Porto e de ser treinado por Sérgio Conceição:

"A capacidade de resposta do jogador tem de vir ao de cima. Aí, entra muito o lado mental, do querer dizer 'estou aqui, quero triunfar e vou triunfar'. Terá de ser o Galeno a dar a resposta, a tirar proveito das suas grandes valências e das características que o fazem criar desequilíbrios."

A evolução contínua de Galeno

Hoje em dia, Wanderson Galeno é um jogador cada vez mais completo, "com golo e assistência" e que trabalha bem a nível defensivo.

Na época 2018/19, quando Daniel Ramos o treinou no Rio Ave, "era um atleta promissor e com qualidade", mas com muito para evoluir.

"Normalmente, nas subidas para o ataque, em 10 vinha nove para dentro e explorava pouco o drible para o corredor, o drible para a linha. Melhorou nesse aspeto, tornou-se mais imprevisível. Do ponto de vista defensivo, faltava ser mais intenso, a reação à perda não era a melhor. Era reativo, precisava de ser mais proativo. Aquilo que tinha de melhorar está a melhorar e, tornando-se ainda mais completo, decerto ganhará o seu espaço dentro da equipa", assinala o técnico, de 51 anos.

Esta é a segunda passagem de Wanderson Galeno pelo FC Porto.