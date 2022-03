Sérgio Conceição. “Ficámos todos superfelizes” com a saída do “fair play” financeiro da UEFA

O treinador Sérgio Conceição enaltece a saída do FC Porto do regime de controlo de objetivos de “fair play” financeiro da UEFA, ao qual o líder da I Liga esteve sujeito desde 2017.

"Tive o desafio de vir para aqui [em 2017/18], sabendo que era um clube que conhecia e com um peso histórico fantástico, mas que estava a iniciar uma fase financeira difícil. O meu trabalho era, dentro das dificuldades, tentar dar o melhor para ganhar. Só assim é que vêm muitos milhões da UEFA e em vendas", admitiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, no domingo, da 26.ª jornada da I Liga.

Desde a primeira temporada com Sérgio Conceição no comando técnico, os dragões lidaram com restrições ditadas pelo organismo regulador do futebol europeu, que visam equilibrar a gestão financeira dos clubes e impedir que gastem mais do que recebam.

"Temos tido algum sucesso e saímos do ‘fair play’ financeiro. Ficámos todos superfelizes. Foi um bom trabalho da equipa técnica e dos atletas que passaram por cá nestes quatro anos", agregou Sérgio Conceição, ao ser questionado sobre o seu papel de “milagreiro”.

Vencedor de dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, para além de duas prestações culminadas nos quartos de final da Liga dos Campeões e outra nos oitavos, o treinador fez questão de recordar as dificuldades sentidas noutros clubes.

"Quando fui para o Vitória de Guimarães [em 2015/16], o clube estava num período difícil e estive um pouco a penar. No ano seguinte, entrou o Pedro Martins e teve uma equipa fantástica. No Sporting de Braga [em 2014/15], fizemos uma equipa com uma série de jogadores a custo zero, chegámos à final da Taça de Portugal 17 anos depois e ficámos em quarto lugar na I Liga. Nos anos posteriores, a coisa já foi diferente", finalizou.

O Comité de Controlo Financeiro da UEFA anunciou que o FC Porto e o Wolverhampton, da Liga inglesa, cumpriram os requisitos exigidos de estabilidade financeira esta época, após os acordos feitos em 2017 e 2020, respetivamente, pelo que o regime terminou.

O atual sistema de monitorização de “fair play” financeiro está a ser revisto, face às enormes perdas na indústria do futebol provocadas pela pandemia de Covid-19.

O Comité de Controlo Financeiro da UEFA confirmou também que o campeão nacional Sporting, FC Porto e Santa Clara deixaram de estar sob ameaça de exclusão das competições europeias de clubes, ao garantirem a inexistência de dívidas vencidas.

Se os clubes não tivessem apresentado até ao final de janeiro os comprovativos de regularização de salários, direitos de transferência ou pagamentos de natureza social, ficavam afastados três épocas das provas europeias para que se venham a qualificar.

O FC Porto, líder isolado, com 67 pontos, defronta o Tondela, 16.º e antepenúltimo, com 21, no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em partida da 26.ª ronda do campeonato, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.