Pepe no ginásio após cirurgia e continua em dúvida para o Tondela

Pepe realizou exercícios de ginásio, depois da intervenção cirurgica a que foi submetido, depois de um choque violento com Lucas Paquetá nos primeiros minutos do FC Porto-Lyon, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O capitão dos dragões tinham feito apenas repouso e tratamento na quinta-feira, depois do jogo, mas já esteve no ginásio nesta sexta-feira. Pepe está em dúvida para o jogo com o Tondela, no domingo.

Manafá, em tratamento, é o outro nome no boletim clínico, a recuperar de uma grave lesão.



Amanhã, os portistas realizam novo treino no Olival, às 10h30, seguido da conferência de antevisão de Sérgio Conceição, às 12h00.

O líder do campeonato recebe o Tondela no domingo, às 18h00, no Estádio do Dragão. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.