Rodolfo Reis explica derrota do FC Porto com "intensidade e objetivos diferentes"

Rodolfo Reis dá as razões para um encontro de duas velocidades no Estádio do Dragão, na derrota (0-1) do FC Porto frente ao Lyon, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O FC Porto joga para ganhar em todas as frentes e o Lyon está apostado única e exclusivamente em fazer carreira na Liga Europa. Rodolfo Reis lembra, ainda, em entrevista a Bola Branca, que os portistas têm menos descanso e maior oposição no campeonato português. "Foi um jogo em que se notou a diferença de dois dias no tempo de recuperação, e com o Lyon a jogar sem objetivos na Liga francesa e a tentar conquistar a Liga Europa. O FC Porto veio de um jogo em Paços de Ferreira que foi muito difícil. Senti que houve uma diferença grande de mudanças de velocidade, a parte física contou e muito, vi os jogadores do Lyon a 'sprintar' e não vi os do FC Porto a fazerem isso, tirando o Pepê, que foi o que conseguiu manter o ritmo habitual", destaca. A segunda mão dos joga-se na próxima semana, quinta-feira. Apesar da desvantagem, Rodolfo Reis acredita no apuramento do FC Porto:

"Acho que o Porto pode eliminar o Lyon, apesar de ser uma equipa muito boa. Vai ser um jogo difícil, mas, com esta mudança em que os golos fora de casa não contam a dobrar, o Porto tem de ter convicção de que pode ganhar em França e lutar pela eliminatória, que está em aberto."

Pepe faz falta, mas substitutos dão garantias

O embate com os franceses provocou uma baixa no centro da defesa: Pepe teve de sair ao intervalo, depois de um choque fortuito com Paquetá, e teve de ser submetido a uma pequena cirurgia na cabeça.

O internacional português tem muito peso na equipa e "é sempre difícil de substituir". No entanto, Rúben Semedo, que foi a jogo no lugar do capitão, e Fábio Cardoso dão garantias, considera Rodolfo Reis. "O Pepe é sobressai, não só pela sua classe, mas também pela sua liderança e pelo respeito que os colegas têm por ele, e pela orientação, porque ele é um treinador dentro de campo. Contudo, o Porto tem o Rúben Semedo e o Fábio Cardoso, que cumprem sempre que jogam. Os adeptos do Porto, quando vêem o Pepe, ficam um pouco mais tranquilos, mas os outros jogadores têm classe para substituir o Pepe", assegura.