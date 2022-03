Pepe em repouso e tratamento no regresso do Porto aos treinos

Pepe ficou em repouso e realizou tratamento, esta quinta-feira, no regresso do FC Porto aos treinos, para preparar a receção ao Tondela, no domingo, a contar para a 26.ª jornada do campeonato.

O internacional português foi submetido, na véspera, a uma intervenção cirúrgica, após um choque violento com Lucas Paquetá nos primeiros minutos do FC Porto-Lyon, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Os dragões perderam a partida, por 0-1. Pepe jogou até ao intervalo com uma fita na cabeça, para estancar o sangue.

Manafá, lesionado de longa duração, realizou tratamento. Gonçalo Borges, da B, continua integrado nos trabalhos da equipa principal.

O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, pelas 10h30, no Olival.

O líder do campeonato recebe o Tondela no domingo, às 18h00, no Estádio do Dragão. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.