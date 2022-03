Sérgio Conceição: "Resultado justo seria o empate"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que o resultado mais justo frente ao Lyon teria sido um empate e não a derrota por 1-0 sofrida no Estádio do Dragão.

Em declarações à Sport TV, o técnico portista acredita que a sua equipa ainda terá uma palavra a dizer na eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa.

"Podíamos ter explorado mais as fragilidades do Lyon. Resultado justo seria o empate. Estamos aqui para ir à procura dos golos para virar a eliminatória. Estou confiante para o jogo da segunda mão. Teremos uma palavra a dizer sem dúvida alguma", disse.

O técnico destaca as "quatro ou cinco oportunidades criadas". "Tivemos oportunidades para fazer golo. O penálti revertido e o golo anulado fazem parte do que é o jogo. Não fomos tão pressionantes, abordamos o jogo ligeiramente diferente".

O Lyon jogou para o campeonato na sexta-feira e o Porto venceu em Paços de Ferreira no domingo. Sérgio destaca o plano físico: "Notaram-se os dois dias de descanso que o adversário teve a mais. Não é uma desculpa, é um facto".