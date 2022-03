Pepe transportado para o hospital

Pepe, capitão do FC Porto, foi transportado para o hospital depois do jogo frente ao Lyon. O central abriu o sobrolho num choque com Paquetá nos primeiros minutos do jogo e foi substituído ao intervalo.

"Pepe foi para o hospital, como grandíssimo campeão e lutador que é, ficou até ao intervalo. Era uma ferida muito feia", disse Sérgio Conceição, à Sport TV.

O defesa fará exames médicos no hospital. Pepe jogou a primeira parte com uma fita na cabeça para estancar o sangue.

Pepe, de 39 anos, tem 22 jogos disputados esta temporada, marcada por diversos problemas físicos.