FC Porto procura ganhar vantagem sobre o Lyon na Liga Europa

As duas equipas já se defrontaram em quatro ocasiões, com vantagem clara para a portuguesa: três vitórias e um empate, sem derrotas.

Em 1964/65, o Porto venceu as duas mãos na Taça das Taças (3-0 em casa e 1-0 fora). Porto e Lyon voltaram a encontrar-se nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2003/04, com os dragões a vencerem em casa por 2-0 e a empatarem, fora, por 2-2. Acabariam por conquistar a competição, numa final frente ao Mónaco, em Gelsenkirchen.

Na antevisão da partida, o treinador do FC Porto desvalorizou o passado e focou-se no presente, no plano estratégico. Sérgio Conceição mostrou vontade de explorar as fragilidades defensivas do Lyon.

"No plano ofensivo, é uma equipa muito capaz. Uma equipa diferente da que defrontámos na pré-época, tem evoluído. Tem-se apontado algumas fragilidades defensivas, que tem. E é por aí", assumiu o técnico.