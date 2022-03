Sérgio Conceição quer explorar fragilidade defensiva do Lyon

A defesa é areia na engrenagem do Lyon e o FC Porto tentará explorar essa fragilidade, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, esta terça-feira, Sérgio Conceição assinalou que o Lyon não está a fazer um campeonato francês ao nível do exigido, mas tem estado a nível "condizente com o valor da equipa" na Liga Europa. Contudo, há falhas a explorar.

"No plano ofensivo, é uma equipa muito capaz. Uma equipa diferente da que defrontámos na pré-época, tem evoluído. Tem-se apontado algumas fragilidades defensivas, que tem. E é por aí", assumiu o técnico portista.



Menos descanso e dados para museu

O FC Porto recebe o Lyon com menos dois dias de descanso - os franceses jogaram na sexta-feira e os portugueses no domingo. Sérgio Conceição não esconde que se torna "desgastante" jogar tão cedo depois da visita a Paços de Ferreira e assumiu algum receio com possíveis lesões.

"Fica mais difícil preparar os jogos, mas o conhecimento é grande. Havendo nuances em termos estratégicos, tenho jogadores que me conhecem bem e percebem o que queremos para o jogo. A 100% vão estar. O problema é com o acumular de minutos haver alguma lesão que não queremos que aconteça", explicou o treinador do FC Porto.

FC Porto e Sevilha são, dos clubes ainda em prova, os únicos que já ganharam a Liga Europa. Sérgio Conceição desvalorizou: "Isso é história, é museu. Temos é de olhar para o momento das equipas."



"Representamos um clube histórico que está habituado a estar na Liga dos Campeões, essa responsabilidade é normal e natural e passa para o dia a dia. Dar o máximo, estar no limite, preparar a equipa para ser competitiva e ganhar jogos é a nossa responsabilidade", sublinhou.

Lyon com fome não amedronta o Porto

O Lyon encontra-se na nona posição da Ligue 1, a seis pontos da zona de qualificação para a Liga dos Campeões. A Liga Europa é vista pelos "gones" como salvação para uma época abaixo das expectativas.

Sérgio Conceição reconheceu que isso se pode manifestar, por exemplo, no descanso acrescido dado a certos jogadores. Contudo, garantiu que isso não alterará nada no planeamento e ambição do FC Porto.

O FC Porto não pode contar com Manafá, lesionado, e Wendell, que cumpre na receção aos franceses o último de três jogos de castigo, pela expulsão frente ao Atlético de Madrid, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Mbemba, Zaidu, Grujic, Otávio, Vitinha e Galeno falharão a segunda mão, em Lyon, se virem um cartão amarelo no Dragão.

O FC Porto-Lyon joga-se na quarta-feira, às 17h45, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.