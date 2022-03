FC Porto tem seis jogadores em risco para a visita ao Lyon

O FC Porto tem seis jogadores em risco de exclusão para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Mbemba, Zaidu, Grujic, Otávio, Vitinha e Galeno falharão a visita ao Lyon se virem um cartão amarelo no jogo da primeira mão, na quarta-feira, no Estádio do Dragão.

Por outro lado, Wendell cumpre na receção aos franceses o último de três jogos de castigo, pela expulsão frente ao Atlético de Madrid, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No Lyon, só Jérôme Boateng está em risco de exclusão para a segunda mão.

O FC Porto-Lyon joga-se na quarta-feira, às 17h45, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.