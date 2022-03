FC Porto conclui preparação para o Lyon sem os titulares de Paços de Ferreira

O FC Porto subiu, esta terça-feira, ao relvado para o último treino de preparação para a receção ao Lyon, relativa à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, sem os titulares do jogo em Paços de Ferreira.

Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, só os jogadores que foram suplentes ou não utilizados na última jornada do campeonato, mais o guarda-redes Diogo Costa, apareceram no relvado. Os restantes ficaram a fazer trabalho de ginásio.

Também Gonçalo Borges, que tem treinado com o plantel principal, trabalhou no ginásio, pois no domingo jogou pela equipa B frente à Académica. Manafá, que recupera de lesão, realizou tratamento.

O FC Porto-Lyon joga-se na quarta-feira, às 17h45, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.