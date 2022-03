Diogo Costa volta a ser eleito o melhor guarda-redes do mês

Diogo Costa, do FC Porto, foi novamente eleito o melhor guarda-redes do mês da I Liga.

O internacional português vence o prémio referente a fevereiro e conquista o galardão pela terceira vez consecutiva, que junta ainda ao conquistado em setembro.

Diogo Costa recebeu 35% dos votos dos treinadores. O Porto venceu dois jogos e empatou outros dois nos mês de fevereiro, tendo sofrido três golos.

No segundo lugar desta eleição ficou Adán, do Sporting, com 13% dos votos, enquanto Matheus, do Braga, completou o pódio com 10% dos votos recolhidos.