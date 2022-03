Desgaste não cansa João Mário. FC Porto com tudo para tentar vencer o Lyon

O desgaste físico a que o plantel do FC Porto tem sido exposto, pela densidade de jogos, não mexe com a ambição dos jogadores. João Mário assume que se torna mais difícil, mas é a fatura do sucesso.

"Jogar de três em três dias é difícil. São custos de uma equipa que luta sempre por títulos. Estamos sempre prontos para estar aptos para todos os jogos", diz o lateral, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Lyon.

O Porto está na luta pelo apuramento para os quartos de final da Liga Europa e João Mário sublinha que seria importante "conseguir uma vitória e ganhar vantagem para a 2.ª mão"

"Temos de começar bem, queremos arrancar com uma vitória", reforça. O jogador, de 22 anos, é extremo de raiz, mas fixou-se como titular do FC Porto a lateral-direito. João Mário admite que no início a adatação foi estranha, mas neste momento está ajustado ao que lhe é pedido.

O FC Porto-Lyon, a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa, está agendado para esta quarta-feira, às 17h45, no Dragão. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.