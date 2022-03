Taremi, o jogador mais influente do campeonato. "Pena ter chegado muito tarde à Europa"

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, é agora o jogador mais influente em golos na I Liga portuguesa. Com as duas assistências e o golo apontado ao Paços de Ferreira, o iraniano superou Rafa no topo da lista de participação em golos, que soma golos e assistências.

O ponta de lança de 29 anos tem influência direta em 25 golos do Porto no campeonato, com 13 golos e 12 assistências, superando Rafa Silva, do Benfica, com 23. O valor de Taremi corresponde a 40% dos 63 golos dos golos dos portistas no campeonato.

Em todas as competições, Taremi leva 17 golos e 15 assistências. Bruno Marinho, que treina no Médio Oriente há várias temporadas, diz que Taremi já demonstrava no Al-Gharafa que era jogador para outros voos no futebol europeu.

"[A época de Taremi] não me surpreende. É um jogador inteligentíssimo. No Catar e no Rio Ave era mais finalizador pelo sistema de jogo, mas no Porto é finalizador e assistente. Cria muitas situações de golo para os colegas. Joga bem entre linhas, também em rotura e desmarcação. É um excelente jogador e está a fazer uma excelente segunda época e a melhorar os números, que é de salientar", começa por dizer, a Bola Branca.

Bruno Marinho conhece bem Tafremi desde os tempos em que o iraniano alinhava no Al Gharafa do Catar e só lamenta que um jogador com a qualidade de Taremi ter chegado tarde ao futebol europeu.

"Faz bem os movimentos de fora para dentro, permite-lhe receber a bola no espaço entre linhas e assiste muito bem o Evanilson e os outros colegas. É muito versátil, sabe ler muito bem o jogo e o espaço. Foge para os corredores, foge à marcação e aparece em movimentos de rotura. Com bola e sem bola, muito inteligente, é um excelente jogador de equipa. A único lamento é ter chegado muito tarde ao futebol europeu", atira.



Em duas épocas de Porto, Taremi marcou 40 golos e 27 assistências num total de 84 partidas disputadas.

Porto, favorito ao título

A nove jornadas do fim do campeonato, o Porto mantém os seis pontos de vantagem sobre o Sporting e 10 em relação ao Benfica.

Bruno Marinho acompanha à distância o campeonato português mas antevê que o título será azul e branco no fim da época.



"O FC Porto é favorito, sem dúvida. Faltam nove jogos, 27 pontos, são muitos pontos, mas pela consistência que tem mostrado, com soluções para todos os momentos do jogo, ainda não perdeu. Não digo que não perderá, mas vai ser muito difícil. É o principal candidato", termina.