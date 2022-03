FC Porto. Só Manafá falha o início da preparação para o Lyon

Wilson Manafá, lesionado de longa duração, é o único ausente do início da preparação do FC Porto para a receção ao Olympique de Lyon, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O lateral-direito, cujo regresso continua distante, realizou tratamento. Gonçalo Borges, da equipa B, voltou a treinar com o plantel principal.

Frente ao Lyon, Sérgio Conceição não poderá contar, ainda, com Wendell. O lateral-esquerdo brasileiro cumpre o último de três jogos de castigo da UEFA, em resultado da expulsão frente ao Atlético de Madrid, ainda na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os dragões voltam a treinar na terça-feira, às 10h30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Sérgio Conceição e um jogador, ainda a anunciar, fazem a antevisão do jogo no Dragão às 12h00.

O FC Porto-Lyon está marcado para quarta-feira, às 17h45. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.