"FC Porto pode concluir o campeonato sem derrotas"

“É possível, porque a equipa do Porto está bem, respira bem, tem muita qualidade, opções, jogadores a atravessar um momento fantástico. Assim é mais fácil para um treinador e as coisas saem com naturalidade. Todos trabalham, toda a gente está disponível e, seja qual for o nome, só tem de fazer o que mais gosta, que é jogar à bola e ganhar”, assinala.

O antigo jogador integrou o plantel do FC Porto na era Bobby Robson, que entre 1994 e 1996 somou 53 jogos consecutivos sem perder para o campeonato. O registo foi igualado por Sérgio Conceição e seus pupilos, com a vitória em Paços de Ferreira (2-4), por ironia no mesmo palco onde foi derrotado pela última vez em jogos da I Liga (3-2, na sexta jornada da temporada passada). Daí para cá, só vitórias ou empates.

João Manuel Pinto compara os Portos de Sérgio e Robson: “Há sempre diferenças. São equipas, percursos e métodos de trabalho diferentes. Hoje temos um futebol mais moderno, mais bonito e mais intenso.”

João Manuel Pinto não deixa de assinalar que Sérgio Conceição tem ao seu dispor um leque “vasto” de opções e elogia “o trabalho fantástico” que o treinador do FC Porto está a fazer. O antigo jogador faz notar que o Porto é um clube “que tem sempre venda de jogadores e entrada de outros”.

"Mas o Sérgio consegue, de alguma maneira, com que a equipa responda rapidamente aquilo que são as ideias do clube e do treinador. Todos são opção, não interessa o nome. O que importa é ganhar”, sublinha.

Vitinha, o "médio completo", é chave para fazer história



Para o sucesso do FC Porto no campeonato, muito tem contribuído Vitinha, alcunha de Vítor Ferreira. O médio, de 22 anos, que no jogo com o Paços teve momentos de craque, ouviria, depois, o treinador considerá-lo um "médio completo". Uma opinião de que João Manuel Pinto partilha.

“Vitinha tem sido um jogador fantástico. Preenche todas as zonas do campo, parece um jogador já com uma certa maturidade. Quando assim é, é bom para o jogador, para o treinador e para a equipa”, salienta.

Também por isto, João Manuel Pinto enfatiza o pensamento de que “o Porto tem todas as condições para chegar ao fim da época sem qualquer derrota e fazer história”. O antigo jogador destaca o “recrutamento de juventude que Sérgio Conceição está a fazer, com base no bom trabalho da formação”. “Quando assim é, há sucesso para todos”, vinca.

Porto favorito perante Lyon que não é "do outro mundo"



A seguir ao triunfo em Paços de Ferreira (2-4), com que manteve a liderança solitária do campeonato, com uma vantagem de seis pontos sobre o Sporting e 10 sobre o Benfica, Sérgio Conceição lamentou o pouco tempo disponível para recuperar a equipa para o jogo com o Olympique Lyon, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Não chega a 72 horas o intervalo de tempo entre o apito final de João Pinheiro, domingo, no estádio Capital do Móvel, e o apito inicial do turco Halil Umut Meler no Estádio do Dragão, marcado para as 17h45 de quarta-feira. A exigência é grande, até porque os franceses se apresentam no Porto com mais dois dias de descanso. Apesar desta dificuldade acrescida, João Manuel Pinto aponta total favoritismo ao FC Porto, fazendo notar que, quando se entra numa competição europeia, ao nível do “desgaste e do psicológico tudo se torna mais fácil”.

O antigo jogador do FC Porto defende que “quem sai da Liga dos Campeões, à partida, é sempre um candidato”. A isto, João Manuel Pinto acrescenta que o Lyon “é uma boa equipa, mas não é do outro mundo”.

“Os jogadores do Porto entrarão em campo com grande disponibilidade”, afiança João Manuel Pinto. Com a equipa “a atravessar um grande momento e com os jogadores muito moralizados”, com menor ou maior dificuldade irá passar aos quartos de final da Liga Europa, conclui.

O FC Porto-Lyon joga-se na quarta-feira, às 17h45, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.