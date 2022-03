Sérgio Conceição enaltece “momentos brilhantes”, mas reconhece “erros defensivos”

O treinador do FC Porto considera que a sua equipa teve “momentos brilhantes" na partida contra o P. Ferreira.

"Parece-me redutor que o mérito foi só a partir do momento em que entramos bem no jogo. Houve momentos que direi brilhantes, sobretudo na nossa posse e controlo no meio-campo ofensivo. Há um ou outro erro que me custa aceitar, não estou a falar de um jogador apenas, mas de erros coletivos. Foi um jogo positivo, com momentos brilhantes da nossa equipa", referiu Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões aproveitou para deixar elogios ao médio Vitinha.

“Está num bom momento. Mas esse trabalho que ele tem vindo a fazer, com bola é um jogador fabuloso, com técnica e qualidade, melhorou no passe mais longo, no timing de soltar a bola. Neste momento, parece-me um médio completo. É dos jogadores que recupera mais bolas, aliando isso à qualidade técnica, temos um jogador que enche o campo. Não esquecendo o trabalho do Matheus [Uribe] e do Otávio dentro de campo”.

Em declarações à Sporttv, o líder portista desvendou parte da estratégia: “Naquilo que foi a nossa pressão mais alta, deixámos os centrais sair mais com bola, correu bem porque partimos com perigo aproveitando esse espaço deixado pelo Paços. Pena é os erros que cometemos naquilo que somos fortes."

O lateral Wendell esteve nos dois golos marcados pelo Paços, mas Conceição não quis individualizar:

"Quando há jogadores que fazem golos, não gosto de dar os golos aos jogadores mas sim à equipa e aqui é igual. Olhamos sempre para o guarda-redes ou para o jogador que foi batido, eu gosto de olhar para o início da jogada e perceber onde estão os erros. Coletivamente, não estivemos tão bem a nível defensivo".

O FC Porto derrotou o P. Ferreira por 4-2 e mantém a liderança no campeonato, com seis pontos de vantagem sobre o Sporting.