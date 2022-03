Conceição quer passar na "difícil" Mata Real com distinção

“Foi talvez o pior jogo do grupo de trabalho que dirigi, foi um ‘pós-champions’ e foi um jogo mau da equipa. Não olho para estatísticas, quando são positivas ou negativas. Todos os jogos são diferentes, podem ser semelhantes, mas não iguais. Não vai ser o mesmo jogo de certeza absoluta. É trabalhar no que é o Paços agora. Está diferente do que era nessa altura, assim como nós”, explicou.

“As expectativas são as melhores, no sentido de ser mais uma batalha difícil, num campo que historicamente também não é fácil de jogar para todos os adversários, porque o Paços de Ferreira habituou-nos a ser um clube consistente a todos os níveis na I Liga, com excelentes resultados. Agora, cabe-nos ir a Paços e tornar um jogo difícil num mais acessível, para que possamos ganhar os três pontos”, garantiu em conferência de imprensa.

Questionado sobre se este poderá ser o melhor momento do FC Porto, Sérgio Conceição rejeitou esse rótulo.

“A melhor fase temos que provar amanhã [domingo]. O melhor momento está sempre para vir. Há sempre coisas para melhorar. Sabemos que a época é longa, que faltam muitos jogos nas diferentes competições, e temos sempre de ir à procura da perfeição. Ainda não atingimos. É para isso que trabalhamos”, frisou.

No fecho do mercado de inverno, e depois de ter ficado sem alguns jogadores importantes no plantel, casos de Luis Díaz, Sérgio Oliveira e Corona, Sérgio Conceição, em jeito de desabafo disse que, face a essas perdas, talvez fosse necessário o FC Porto reformular os objetivos. Agora, e tendo em conta os bons resultados que a equipa tem apresentado, o treinador foi questionado se mantém a opinião a esse assunto.

“Podemos sempre lutar pelas vitórias, nunca me ouviram dizer o contrário. Quando saem três jogadores importantes é normal, mas a partir do momento em que isso acontece, não há nada a fazer. Mas, entramos sempre para os treinos para dar o máximo, o limite. Entramos para algum jogo para não ganhar? Não. Queremos ganhar sempre e é uma azia dos diabos quando isso não acontece”, salientou.

O FC Porto, líder do campeonato, com 64 pontos, joga no domingo, às 18h00, em casa do Paços de Ferreira, 10.º classificado, com 27, numa partida, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.