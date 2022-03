FC Porto prepara Paços apenas com uma baixa

O FC Porto continuou, esta sexta-feira, a preparar o jogo em casa do Paços de Ferreira, no próximo domingo, com apenas uma baixa.

O lateral Manafá é o único nome no boletim clínico e baixa confirmada por lesão. Fora do jogo com o Paços está Stephen Eustáquio, por estar emprestado pelos clube pacense aos dragões.

Os dragões voltam a treinar neste sábado, sendo a sessão seguida da conferência de antevisão de Sérgio Conceição, às 12h00.

O Paços de Ferreira-Porto, na Mata Real, joga-se no domingo, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.