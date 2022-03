Sérgio Conceição: "Poderíamos ir com outra vantagem para a segunda mão"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, diz que os jogadores "interpretaram na perfeição" a estratégia na vitória por 2-1 em casa do Sporting e acredita que os dragões até poderiam ir com uma vantagem mais confortável para a segunda mão da eliminatória da meia-final da Taça.

"Sofremos um grandíssimo golo e fomos atrás do prejuízo. Os jogadores interpretaram tudo na perfeição. Um jogo competitivo, parabéns. Poderíamos ter feito mais um ou outro golo e ir com outra margem para a segunda mão", começou por dizer à Sport TV.

O técnico não dá, no entanto, a eliminatória como vencida: "Estamos no intervalo, o Sporting é super competitivo, tem uma excelente equipa técnica e pode ir discutir qualquer jogo e isso aconteceu connosco no campeonato".

Conceição não gosta que a segunda mão só se jogue no final de abril.

"É muito espaçado, não gosto. Hoje vivemos um ambiente fabuloso por parte do Sporting e dos adeptos do Porto. A Taça é uma competição que tenho um carinho muito grande. Os clubes que não aparecem nos jornais podem fazer história. Preferia jogar já na próxima semana, mas o calendário é o que é", atira.

O treinador deixou ainda o elogio aos jogadores que entraram no segundo tempo e deram qualidade à equipa: "Somaram alguma coisa. Os treinadores tentam adicionar alguma coisa à equipa, isso aconteceu e fico muito feliz".

Diogo Costa aqueceu durante o intervalo, mas não se tratava de uma lesão de Marchesín. Alteração foi ponderada na baliza e era estratégica.

"Achava que na nossa construção a partir de trás, o Diogo poderia dar algo mais. Decidi não fazer a alteração, até porque temos muita confiança no Marchesín. Vai continuar a defender as balizas do Porto até ao final", termina.