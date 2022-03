"Porto é uma equipa que adora disputar jogos europeus"

Emerson Palmieri encara o embate com o FC Porto, nos oitavos de final da Liga Europa, com cautela e respeito por um adversário "que adora disputar este tipo de jogos".

Emerson já defrontou o Porto, quando era jogador da Roma em 2016, num "play-off" da Liga dos Campeões, que os azuis e brancos venceram. Emerson chegou esta época ao Lyon, cedido peloo Chelsea, e trata-se de um jogador campeão europeu pelos londrinos e de seleções, pela Itália. A nível internacional, o lateral venceu, ainda, uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia.

O Lyon é 10.º classificado no campeonato e está fora da zona de qualificação para as competições europeias. Os franceses defrontam o FC Porto nos oitavos de final da Liga Europa. O jogo da 1.ª mão é na terça-feira, às 17h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.