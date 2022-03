Jogadores do FC Porto perturbados com petardos em Lisboa

A comitiva do FC Porto, instalada num hotel do centro de Lisboa, foi perturbarda durante a madrugada, após o rebentamento de petardos. No twitter, o diretor de comunicação do clube, Francisco J. Marques, denuncia que a equipa "foi acordada por vários estrondos" à 01h00 e a situação repetiu-se às 06h00.

"Presidente [Pinto da Costa] levantou-se e foi perceber o que se passava, tendo sido informado pela polícia que nas traseiras do Altis foi encontrada uma caixa com dez petardos", escreve Francisco J. Marques.

O responsável portista acrescenta que tudo aconteceu "com o claro objetivo de perturbar o descanso dos jogadores do FC Porto", mas garante que "a equipa logo entrará em campo com o firme objetivo de fazer metade do caminho para chegar à final da Taça de Portugal".