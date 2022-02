Sérgio Conceição insiste: “principal objetivo é ganhar o campeonato”

O treinador do FC Porto classificou o jogo de domingo com o Gil Vicente, da 24.ª jornada da I liga de futebol, como "o mais importante", frisando que a prioridade da sua equipa é o campeonato.

Sérgio Conceição foi questionado sobre o peso da receção ao conjunto barcelense, em comparação com os duelos com o Sporting, para a Taça de Portugal, e com os franceses do Lyon, para a Liga Europa, que acontecem nas próximas semanas.

"Este é o jogo mais importante. Podemos, pelo menos, continuar com a mesma distância para o segundo lugar e, à medida que vamos caminhando para o fim da Liga, os jogos têm o seu peso. O principal objetivo é ganhar o campeonato, embora, nos jogos das outras provas [Taça de Portugal e Liga Europa], também vamos dar tudo para ganhar", disse Sérgio Conceição.

O treinador dos azuis brancos não poupou elogios ao Gil Vicente, falando de um adversário "que quer fazer história esta época", lembrando que a sua equipa "quer muito ser campeã nacional".

"O Gil Vicente está a fazer um excelente campeonato, com jogadores experientes e um treinador muito sólido, que tem vindo a demonstrar trabalhos interessantes. Estamos avisados para a qualidade coletiva e individual, pena é não termos muito tempo de recuperação", desabafou o treinador.

Sérgio Conceição lembrou que o seu grupo de trabalho "chegou ontem (sexta-fera) às três da manhã a casa", e que ficaram "pouco mais de 60 horas para recuperar para um jogo extremamente exigente", lembrando o jogo de quinta-feira com a Lazio.

"É normal o Ricardo Soares desvalorizar essas 60 horas, ou pouco mais, de recuperação que temos de intervalo entre jogos. Mas também é normal eu dar algum ênfase a essa situação, embora não sirva de desculpa. Temos um grupo capaz de dar garantias para ganhar o jogo", assegurou o treinador dos dragões.

O técnico não valorizou o facto de este domingo se tornar o segundo treinador com mais jogos no comando do FC Porto [com 256 partidas], agora apenas superado por José Maria Pedroto.

"Sinto que o presidente deve ter um aplauso bem forte meu, porque teve paciência para me aturar este tempo todo, e não é fácil", disse Conceição.

O técnico abordou, também, o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, que colocou os franceses do Lyon no caminho dos dragões.

"É um adversário que está habituado a disputar a Liga dos Campeões, e vem de um dos mais competitivos campeonatos da Europa. Tem um treinador [Peter Bosz] que já teve oportunidade de ganhar ao FC Porto. Vejo um bom duelo europeu entre duas equipas que estão habituadas a estar na Liga dos Campeões", analisou o treinador portista.

Para o desafio deste domingo, com o Gil Vicente, Sérgio Conceição não pode contar com os castigados Pepe, Uribe e Grujic, além do lesionado Manafá, tendo o técnico colocado em dúvida João Mário e Bruno Costa, devido a problemas físicos.

O FC Porto, líder do campeonato com 63 pontos, recebe este domingo o Gil Vicente, quinto classificado, com 40, numa partida agendada para as 20h30, que terá arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.