FC Porto já treina depois da qualificação em Roma

O FC Porto voltou aos treinos esta sexta-feira, apenas horas depois do empate em casa da Lazio, em Roma, que garantiu a passagem aos oitavos de final da Liga Europa.

Os dragões já se preparam a receção ao Gil Vicente, a surpresa do campeonato, jogo que decorre no próximo domingo. No boletim clínico portista figura o nome de Wilson Manafá (tratamento). Gonçalo Borges, do FC Porto B, continua a trabalhar com a equipa principal.

O Porto volta a treinar este sábado, às 16h30, no Olival. A partir das 18h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz a antevisão do FC Porto-Gil Vicente, que se joga no domingo, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.