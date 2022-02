Sérgio Conceição. FC Porto com “momentos de grandíssimo futebol”

O treinador do FC Porto elogiou a exibição dos seus jogadores contra a Lazio (2-2) e lembrou as muitas oportunidades criadas em Roma.

Segundo Sérgio Conceição, a qualificação para a próxima fase da Liga Europa foi “justa” e carimbada com “momentos de grandíssimo futebol".

"Um jogo difícil, sabíamos que íamos apanhar uma Lazio com vontade de virar a eliminatória e fazer o golo. Fizemos um ou outro erro individual, a Lazio aproveitou, tem jogadores de altíssimo nível, um treinador com grande experiência, e nas saídas rápidas para o ataque criou perigo. Fomos para o intervalo a empatar. Devíamos ter sido mais objetivos na primeira parte. Na segunda foi diferente, tivemos três ou quatro ocasiões claras para aumentar a vantagem e acabámos por sofrer já perto do final, com um jogo mais direto”, disse o técnico, em declarações à Sporttv.

No balanço da eliminatória, o treinador dos dragões considerou que "foram dois jogos diferentes, mas gostei muito da personalidade que a equipa teve. Estrategicamente houve uma ou outra nuance diferente e os jogadores interpretaram-na bem”.

O FC Porto empatou 2-2 diante da Lazio, após a vitória 2-1 na primeira mão.

O sorteio da próxima eliminatória da Liga Europa é já esta sexta-feira.