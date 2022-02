Porto conclui preparação para a Lazio quase na máxima força

O FC Porto cumpriu o último treino de preparação para a visita à Lázio, esta quarta-feira, com quase todo o plantel à disposição.

Só Wilson Manafá, lesionado de longa duração, falhou a sessão, conforme se pôde verificar nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Evanilson chegou a aparentar queixas na zona do calcanhar direito, durante uma breve conversa com Sérgio Conceição. No entanto, juntou-se logo depois ao grupo de trabalho, sem limitações visíveis.



Gonçalo Borges, da equipa B, voltou a treinar com o plantel principal.

O Lazio-FC Porto joga-se na quinta-feira, às 17h45, em Roma. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.