O empate chega, mas o Porto vai a Roma para vencer a Lazio

Toni Martínez anuncia que o FC Porto estará em Roma, para defrontar a Lazio, com o pensamento em conquistar nova vitória sobre os italianos. O 2-1 do Dragão dá "uma pequena vantagem", reconhece o espanhol, mas não faz com que a equipa vá para jogo a pensar no empate, que é suficiente para garantir apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

"Temos uma pequena vantagem, mas também sabemos da importância do jogo de amanhã e o Porto entra sempre em campo para ganhar", diz o ponta de lança que marcou os dois golos da equipa portuguesa, na 1.ª mão.

Eleito jogador da semana da Liga Europa, Toni Martínez sublinha que relevante para ele, mais do que os golos, foi "ter ajudado a equipa a ganhar". O ponta de lança tem sido pouco utilizado por Sérgio Conceição, depois de ter iniciado a época a titular, mas refere que está sempre pronto para agarrar todas as oportunidades.