FC Porto quer entrar em Roma como não entrou no Dragão

Sérgio Conceição quer evitar o dissabor da primeira parte da primeira mão do "play-off" da Liga Europa, com a Lazio. Para tal, salientou, o FC Porto terá de entrar em jogo como se a eliminatória estivesse empatada.

Esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda mão, em Roma, o treinador lembrou que a eliminatória dura 180 minutos e que está somente a meio. Portanto, o FC Porto terá de "ir à procura do resultado" e não se deixar adiantar no marcador como aconteceu no Dragão, apesar da reviravolta na segunda parte (2-1).

"Sabemos que estamos em vantagem, mas não serve de nada. É importante entrar bem no jogo, sermos mais competentes do que fomos na primeira aqui [primeira mão]. Olhamos para os 180 minutos. Estamos a meio. A nossa postura não tem de mudar. A Lazio vai entrar forte, a querer, no mínimo, empatar a eliminatória, mas nós temos de ir à procura de fazer golos e ganhar o jogo", salientou o técnico portista.

Balançar Liga Europa com campeonato

Sérgio Conceição sabe que haverá momentos em que a equipa estará mais baixa - aí, terá de "perceber que espaços se abrem" - e outros em que estará mais alta. Nessas alturas, terá de corrigir o que correu mal no Dragão. A Lazio contará, desta vez, com o ponta de lança Ciro Immobile, que não esteve na primeira mão. O FC Porto terá de "olhar para a forma como muda a dinâmica coletiva" da Lazio com o goleador.

Apesar da importância de passar aos oitavos de final da Liga Europa, a prioridade do FC Porto continua a ser o campeonato, que lidera, e Sérgio Conceição lembrou que, três dias depois do jogo em Roma, há um jogo "extremamente importante" diante do Gil Vicente, sexto classificado.

"Temos de olhar para o momento, para ver quem é que me dá garantias nos diferentes parâmetros, nomeadamente o estado físico e a fadiga acumulada. Perceber que um jogador não com tantos minutos mas que entra motivado pode estar a um nível alto no jogo. Cabe-me escolher entre um jogador mas com mais fadiga e outro não tão jogado mas com outras características importantes", explicou o técnico, entre sorrisos, ciente de que acabara de dar uma pista sobre o onze para Roma.



Rúben Semedo conta Sérgio Conceição

Para o jogo em Roma, "está toda a gente convocada", inclusive Rúben Semedo, que no fim de semana jogou pela equipa B.

"O Rúben teve alguns minutos na equipa B porque é importante ter jogo, neste momento, além do trabalho que faz nos treinos. É mais um elemento para ajudar a equipa", frisou Sérgio Conceição.

O Lazio-FC Porto realiza-se na quinta-feira, às 17h45, em Roma. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.