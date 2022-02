Moreirense-Porto. Sérgio Conceição multado, Sá Pinto suspenso

O Conselho de Disciplina multou os treinadores de FC Porto e Moreirense e ainda castigou Ricardo Sá Pinto com um jogo de suspensão pela confusão que se gerou após o apito final do jogo entre ambas as equipas, no sábado, em Moreira de Cónegos.

Sérgio Conceição terá de pagar uma multa de 2.040 euros.

Sá Pinto, que foi expulso na sequência da confusão, foi, ainda, multado em 840 euros. Também Diamantino Figueiredo, treinador adjunto do FC Porto, foi suspenso por um jogo.

O FC Porto leva, também, com duas multas por mau comportamento do público, no valor total de 2.930 euros.