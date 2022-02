Marchesín terá acordo para trocar FC Porto pelo Boca Juniors

Agustín Marchesín vai trocar o FC Porto pelo Boca Juniors, da Argentina, no final da época, de acordo a estação de televisão ESPN Brasil.

De acordo com um programa televisivo do canal, o guarda-redes argentino, de 33 anos (completa 34 em março), já tem tudo acertado com o clube de Buenos Aires, do seu país natal, para deixar o Dragão.

Ainda segundo a ESPN Brasil, o Boca Juniors procura um guarda-redes de créditos firmados para substituir Agustín Rossi, que está de saída para um clube europeu. Marchesín, que esta época perdeu o lugar no onze no FC Porto para Diogo Costa, é visto como o candidato ideal.

Marchesín tem contrato com o FC Porto até 30 de junho de 2023 e cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Contudo, estará à procura de um clube em que possa recuperar a titularidade que perdeu no Dragão. O guarda-redes argentino pretende estar no Mundial 2022.