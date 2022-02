Porto "terá dificuldade em manter" Diogo Costa

Diogo Costa "está crescido" e o FC Porto terá dificuldades em manter o guarda-redes internacional português no clube.

A opinião é de Jorge Amaral, antigo guarda-redes portista, que viu mais uma exibição inspirada de Diogo Costa, que segurou a vitória do FC Porto em casa do Moreirense, com uma importante defesa nos últimos minutos do jogo, garantindo a vitória por margem mínima.

Em declarações a Bola Branca, Amaral recorda crescimento de Diogo Costa com Marchesín e compara o percurso a Vítor Baía.

"Ter estado este ano e meio com o Marchesín, que também tem uma qualidade invejável e maturidade extraordinária, lembra-me o Vítor Baía com o Mlynarczyk. Temos um Diogo Costa mais crescido, com uma serenidade impressionante, há muitas equipas grandes à procura de guarda-redes que deem tranquilidade. Não digo já, mas mais um ou dois anos e esses radares vão continuar a olhar para ele. A dificuldade de se manter no Porto será grande", começa por dizer.

Jorge Amaral sublinha a forma eficaz como participou no jogo contra o Moreirense, com poucas intervenções até ao momento-chave da partida.



"Os grandes guarda-redes são os que, por norma, não intervêm muitas vezes, mas que intervêm no momento certo e ganham jogos, ou evitam os empates e derrotas. O Diogo Costa foi preponderante como apareceu no último lance do jogo e salvou a equipa do golo. Todo o mérito pela maneira como saiu da baliza", explica.