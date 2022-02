Sérgio Conceição. “Ganhar é o mais importante”

O treinador do FC Porto considera que foi uma vitória “merecida” dos dragões em Moreira de Cónegos (0-1). “Ganhar é o mais importante”.

Sérgio Conceição começa por dizer que os azuis e brancos entraram “muito bem no jogo, sem dar a mínima hipótese às ações do adversário”.

O Moreirense, que foi uma equipa “competitiva e organizada”, o que criou ofensivamente “foi nos últimos 10 minutos”, lembra o técnico.

“Na segunda parte o primeiro remate do Moreirense foi aos 29/30 minutos, mas depois veio a expulsão. A partir daí o jogo descaracterizou-se e o Moreirense arriscou tudo com futebol direto”, acrescentou Conceição.

Apesar disso: "É sempre difícil jogar aqui e foi uma vitória merecida da minha equipa. Houve momentos muito bons que me agradaram, mais até do que no jogo europeu que fizemos a meio da semana".

Olhando para o campeonato, o Sporting mantém-se a seis pontos dos dragões. “Temos de trilhar o nosso caminho e olhar para nós. Dependemos só de nós”, lembrou.

O FC Porto venceu o Moreirense, por 1-0, com golo de Evanilson.