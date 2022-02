FC Porto com prejuízo de 10 milhões

A SAD do FC Porto apresenta um resultado negativo de 10,329 milhões de euros no primeiro semestre da época, segundo o Relatório e Contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Estes números são justificados com o facto de não ter havido verbas resultantes da venda de jogadores.

O passivo dos dragões desceu ligeiramente (cerca de 11,5 milhões) para os 514,550 milhões.

No segundo semestre já vão estar refletidas as transferências de Luis Díaz ao Liverpool (45 milhões de euros mais 15 milhões por objetivos) ou Corona, mas também a contratação de Galeno ao Sp. Braga por 9 milhões.