Vitinha eleito melhor jogador da I Liga pelo segundo mês seguido

Vítor Ferreira, mais conhecido por Vitinha, do FC Porto, foi eleito o melhor jogador do mês do campeonato pela segunda vez consecutiva.

O médio português, de 22 anos, que também venceu o prémio de melhor médio de janeiro, recebeu 19,74% dos votos dos treinadores principais da I Liga. Superiorizou-se ao ex-colega Luis Díaz (16,45%), que entretanto rumou ao Liverpool, e a Samuel Lino (16,45%), do Gil Vicente.

Em janeiro, Vitinha foi preponderante no meio-campo do FC Porto, que venceu todos os quatro jogos que disputou e isolou-se na liderança.

O FC Porto dominou os prémios relativos a janeiro. Diogo Costa foi eleito melhor guarda-redes, Chancel Mbemba melhor defesa, Vitinha melhor médio (e melhor jogador) e Evanilson melhor avançado. O ponta de lança brasileiro também apontou o melhor golo do mês. Só o prémio de melhor treinador escapou: foi para Ricardo Soares, do Gil Vicente.