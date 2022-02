"Toni Martínez pode tornar-se uma das figuras do FC Porto"

Ivo Pinto, que partilhou balneário com o ponta de lança espanhol no Famalicão, acredita que Toni Martínez pode tornar-se figura no FC Porto.

Toni Martínez voltou às bocas dos adeptos portistas na quinta-feira, com o bis que deu a volta à Lázio (2-1), na primeira mão da Liga dos Campeões. Em entrevista a Bola Branca, Ivo Pinto salienta que o espanhol é um jogador, pelo estilo, de que os adeptos "podem vir a gostar ainda mais".

"É um jogador super intenso, é logo o primeiro homem a fazer pressão, não desiste, luta muito e isso também lhe dá golos. Muitos golos do Toni são no ataque à profundidade, é na velocidade que tem, na potência, na força. Tem 24 anos e, com mais minutos, mais experiência e mais maturidade, ainda poderá dar mais passos na equipa e tornar-se uma das figuras deste FC Porto", salienta o defesa português do Fortuna Sittard.

"Jogadores são contratados para trabalhar"

Toni Martinez tem apenas 754 minutos de utilização esta temporada, no entanto, frente à Lázio, mostrou serviço a Sérgio Conceição. A prestação do ponta de lança espanhol não surpreendeu Ivo Pinto, que viu, no dia a dia, "o trabalho que ele coloca em todos treinos e todos os minutos".

"Dá sempre o máximo. Sei que, por vezes, os adeptos não conseguem ver isso, mas quem trabalha diariamente com ele consegue e, obviamente, ele estará sempre mais pronto quando é chamado a jogo. Não é fácil [ser suplente], mas o Toni faz o que tem de ser. O jogador de futebol, quando é contratado, não é para jogar. É para trabalhar, para estar pronto e, quando tiver oportunidade de jogar, tem de mostrar. É o que o Toni fez", realça.

Toni Martínez mostrou a Sérgio Conceição, portanto, "que está pronto, que está na sombra dos titulares e que o treinador pode contar com ele".

Toni Martínez oferece soluções pós-Luis Díaz

O treinador do FC Porto "até vai ficar mais feliz", diz Ivo Pinto, por Toni Martínez ser uma solução, depois de ter perdido Luis Díaz em janeiro:

"O Toni deu um passo em frente, levantou a mão e mostrou que está ali, que é mais uma opção válida. Já se sabia, mas, olhando aos minutos que tem tido, não tem sido tão importante. Acabou por mostrar ao mister que tem ali mais uma opção de força e que pode dar golos à equipa."

Toni Martínez poderá ter nova oportunidade de mostrar o que vale no domingo, na deslocação do FC Porto ao terreno do Moreirense, a partir das 20h00. Jogo da jornada 23 da I Liga, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.