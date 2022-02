Toni Martínez nomeado para jogador da semana na Liga Europa

Toni Martínez, do FC Porto, está entre os quatro nomeados para melhor jogador da semana da Liga Europa.

O ponta de lança espanhol marcou os dois golos da reviravolta (2-1) do FC Porto diante da Lázio, na primeira mão do "play-off".

Também estão nomeados: o colombiano Alfredo Morelos, que marcou na surpreendente vitória (2-4) do Rangers no terreno do Borussia Dortmund; o albanês Berat Djimsiti, que bisou no triunfo da Atalanta sobre o Olympiacos, do treinador português Pedro Martins; e o argentino Guido Rodríguez, que abriu caminho à vitória do Bétis em casa do Zenit, por 2-3.

O vencedor é decidido pelos adeptos, no site oficial da UEFA.