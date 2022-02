Toni Martínez eleito jogador da semana da Liga Europa

Toni Martínez foi eleito o melhor jogador da semana da Liga Europa.

O ponta de lança espanhol marcou os dois golos da reviravolta (2-1) do FC Porto diante da Lázio, na primeira mão do "play-off", na quinta-feira.

Toni Martínez superou a concorrência do colombiano Alfredo Morelos, dos escoceses Rangers, do albanês Berat Djimsiti, dos italianos da Atalanta, e do argentino Guido Rodríguez, dos espanhóis do Bétis.

O vencedor foi decidido pelos adeptos, no site oficial da UEFA.