FC Porto começa a preparar Moreirense só com uma baixa

O FC Porto regressou aos treinos, esta sexta-feira, para preparar a visita ao Moreirense, a contar para a 23.ª jornada do campeonato.

Wilson Manafá, que realizou tratamento, continua a ser o único nome no boletim clínico. Gonçalo Borges, da equipa B, juntou-se à sessão.

O FC Porto volta a treinar no sábado, às 10h30, no Olival. A partir das 12h00, Sérgio Conceição faz a antevisão do Moreirense-FC Porto.

Jogo esse marcado para domingo, às 20h00, e que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.