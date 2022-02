Sérgio Conceição. “Vai ser difícil em Roma”

O treinador do FC Porto considera que a vitória sobre a Lazio é justa, mas lembra que a eliminatória da Liga Europa está a meio e que a segunda partida “vai ser difícil em Roma, frente a uma equipa com qualidade”.

Sérgio Conceição explica as alterações no onze titular (com as saídas de Vitinha, Taremi e Evanilson): “Com o objetivo de ganhar o jogo".

"Houve momentos interessantes na primeira parte, mas mais na segunda. Houve uma má interpretação e aqui poderei ter sido eu o culpado pela interpretação do jogo. Criámos muito mais do que o adversário, um adversário com qualidade, com jogadores e um treinador muito experiente. A eliminatória está a meio. Temos de estar preparados. Há um jogo na quinta-feira, vai ser difícil em Roma, frente a uma equipa com qualidade", referiu na “flash interview” da Sporttv.

O técnico dos dragões acrescenta que as alterações que fez, de início e no decorrer da partida, tiveram a ver com “o estado físico dos jogadores”.

“O Evanilson tem jogado de forma consecutiva, o Mehdi também. temos um grupo competitivo, em que todos eles trabalham de forma a marcar presença no onze, depois cabe-me a mim escolher, em função do adversário. Vamos ter uma batalha difícil em Moreira de Cónegos. Para lhe dar a titularidade é porque tenho a mesma confiança que tenho no Evanilson e no Taremi."

Questionado sobre se o FC Porto é candidato a conquistar a Liga Europa, Conceição refere: "Nós somos candidatos a ganhar sempre o próximo jogo. Somos um clube que tem pergaminhos na Europa. A partir desse momento não vale a pena pensar no objetivo final quando ainda temos muitas batalhas pela frente, para, no final, festejarmos vitórias e não títulos".