FC Porto corre para os "oitavos" da Liga Europa contra o outro amor de Sérgio Conceição

O FC Porto, em casa com a Lazio, e o Sporting de Braga, fora com o Sheriff Tiraspol, procuram, esta quinta-feira, ganhar vantagem na corrida aos oitavos de final da Liga Europa, na primeira mão do "play-off".

Do "play-off", que opõe os terceiros colocados da fase de grupos da Liga dos Campeões aos segundos na Liga Europa, vão sair oito equipas para os "oitavos", para se juntarem aos oito vencedores dos grupos.



É nessa condição que FC Porto, terceiro no seu grupo na Champions, atrás de Liverpool e Atlético de Madrid, e Braga, segundo na fase de grupos da Liga Europa, atrás de Estrela Vermelha, entram em ação.



Os dragões, vencedores do troféu em 2003 e 2011, começam por receber a Lazio, histórico emblema do futebol italiano com ligações ao treinador portista, Sérgio Conceição, que foi também jogador dos "aquilotti" entre 1996 e 1998 e, depois, em parte da época de 2003/04.

No Dragão, em jogo com início às 20h00, o FC Porto não poderá contar com os castigados Wendell e Marchesín, expulsos no último jogo da Liga dos Campeões. Na Lazio, Maurizio Sarri não terá o médio Lazzari, por lesão, e o avançado e capitão Ciro Immobile, engripado.