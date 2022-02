FC Porto ataca Liga Europa com o melhor marcador da prova

"O Galeno está num lugar de destaque que é ser o melhor marcador da Liga Europa, uma das principais competições de clubes do planeta, mas que isso não o iluda, porque mais importante do que os seis golos que ele tem, será o sucesso da sua equipa", diz Pedro Correia, em entrevista à Renascença .

O FC Porto faz a sua estreia na Liga Europa, esta noite, diante da Lazio , no "play-off", mas tem no plantel o melhor marcador da competição, esta temporada.

Galeno foi contratado no mercado de inverno para preencher a vaga aberta pela saída de Luis Díaz para o Liverpool. O colombiano deixou o Dragão com estatuto de melhor marcador do clube. Galeno, duas vezes utilizado a partir do banco desde que chegou ao Porto, tem credenciais na Liga Europa e aguarda que Sérgio Conceição aposte nele.

O diretor desportivo do Grémio Anápolis foi o dirigente que contratou Galeno e o transferiu para o FC Porto no verão de 2016. O conselho que envia ao jogador, a ser cumprido, terá, observa, um efeito "boomerang".

O primeiro desafio dos portistas é defrontar a Lazio no "play-off" e para o jogo da 1.ª mão, marcado para esta noite, o treinador não conta com Manafá, lesionado, Marchesín e Wendell, castigados. Na Lazio, o grande ausente é Ciro Immobile. Acerbi também não está à disposição do treinador Maurizio Sarri.

O FC Porto-Lazio está agendado para as 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. Às 17h45, entra em campo o Braga, frente ao Sheriff Tiraspol, também para a 1.ª mão do "play-off" da Liga Europa. Pode acompanhar o relato integrar da partida no site da Renascença, em rr.sapo.pt.