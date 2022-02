O FC Porto venceu a Lazio, por 2-1, no “play-off” da Liga Europa. Os jogadores reagiram, felizes com o triunfo.

Toni Martinez

“A Lazio começou muito bem o jogo, a pressionar a nossa primeira fase de construção, mas fomos de menos a mais e acabámos a um nível muito alto. Foi muito importante chegarmos ao empate antes do intervalo, isso deu-nos força para a segunda parte. Para além da vitória, estou muito, muito feliz por ter ajudado a equipa. Isto é algo que vem com o treino, como o treinador diz, é na área que se fazem os golos, e eu estou lá para tentar ajudar a equipa. Estamos em três competições e somos candidatos a ganhar todas, vamos lutar por isso.”

João Mário

“Feliz pela vitória. Sabíamos que iria ser um jogo difícil, uma equipa que joga muito com bola e que sai fácil da zona de pressão, mas na segunda parte conseguimos mostrar o nosso nível e chegar à vitória. O nosso principal objetivo é vencer o campeonato, mas queremos vencer as três competições em que estamos. Demos um passo importante, mas vamos já focar-nos no jogo do campeonato, no próximo domingo [com o Moreirense]”.

Uribe

“Há sempre motivação. É um jogo com as mesmas características da Champions e enfrentamos esta competição com a mesma responsabilidade. Sabíamos o que íamos defrontar, mas não estivemos tão bem na pressão. Corrigimos esse aspeto e demos a volta ao resultado, que é justo pelo trabalho que fizemos em campo”.