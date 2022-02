Sérgio Conceição explica insucesso de Felipe Anderson no FC Porto

Sérgio Conceição explicou, esta quarta-feira, as razões por que Felipe Anderson não teve sucesso no FC Porto, na temporada passada.

O brasileiro brilha, agora, na Lázio, depois de uma passagem sem brilho pelo Dragão. Na conferência de imprensa de antevisão da receção aos italianos, o treinador do FC Porto sublinhou que não foi por falta de qualidade que Felipe Anderson não rendeu, bem pelo contrário.

"O Felipe tem uma qualidade incrível. Ele tem uma capacidade enorme a nível físico e técnico, em que é muito evoluído. O grande problema do Felipe é no plano emocional. Tive várias conversas com ele. Falta alguma consistência nas suas épocas. É capaz de fazer um ou outro jogo dentro da qualidade dele e, depois, passar uns momentos em que lhe falta confiança e acreditar mais. Acho que é de ser tão boa pessoa, no sentido de absorver muito do que anda à volta dele, de opiniões, de críticas. Fica mais difícil quando é assim", sustentou o técnico portista.