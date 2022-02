"Porto tem muito potencial para chegar longe na Liga Europa"

Evanilson é porta-voz de um plantel do FC Porto confiante de que pode "chegar longe na Liga Europa". O ponta de lança, eleito melhor avançado da I Liga no mês de janeiro, diz que a expetativa para o desafio com a Lazio "é muito boa". "Vamos jogar para conquistar a vitória. A nossa equipa tem muito potencial para chegar longe na Liga Europa", sublinha, em conferência de imprensa. Evanilson reconhece que a Lazio é um adversário difícil, mas reforça a ideia de que o FC Porto está preparado para ultrapassar este obstáculo.

Segurar liderança no campeonato Centrado no jogo do "play-off" da Liga Europa, o avançado recorda que o "objetivo principal do Porto é a I Liga". Mas também aí há grande confiança de que a equipa tem o que é preciso para alcançar o sucesso desejado. "O nosso objetivo principal é a I Liga. Seis pontos de vantagem [sobre o Sporting] é resultado do nosso trabalho. Se continuarmos assim, vamos manter a liderança", acredita.